Tarihin en ölümcül kasırgası

ABD'nin Florida eyaletinde büyük hasara yol açan Ian Kasırgası, Güney Carolina ve Georgia eyaletlerine ilerliyor. Amerikan Ulusal Hava Durumu Servisi'nden yapılan açıklamada, "Ian Kasırgası nedeniyle kuzeydoğu Florida, Georgia ve Güney Carolina kıyılarında yaşamı tehdit eden bir fırtına tehlikesi var" ifadesine yer verildi. Ian Kasırgası'nın Kuzey ve Güney Carolina'nın iç bölgelerine ilerleyeceği tahmin ediliyor. Küba'yı "kategori 3" şiddetinde vuran ve büyük hasara yol açan Ian Kasırgası'nın ABD topraklarına ulaştığında "kategori 4" şiddetine ulaşabileceği belirtilmişti. Florida kıyılarını "kategori 5" olarak vuran Ian, karada hız kaybetmiş ve "tropikal fırtına" statüsüne dönüşmüştü. Washington DC'deki Federal Acil Durum Yönetim Ajansı binasınd Ian Kasırgası hakkında bilgi alan ABD Başkanı Joe Biden'ın, "Kasırga ilerlemeye devam ediyor. Bu tarihteki en ölümcül fırtına olabilir. Sayılar henüz net değil, ama azımsanmayacak sayıda ölüm olduğunu duyuyoruz" sözleri ürküttü. Florida sahillerinden gelen görüntüler, kasırganın neden olduğu büyük yıkımı gösterdi. Biden'ın ölü sayılarıyla ilgili açıklamasından saatler sonra bölgede devam eden arama- kurtarma çalışmalarında 10 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.