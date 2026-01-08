Tarihin en uzun kesintisi: Berlin’de elektrik kesintisi 100 bin kişiyi etkiledi

Olayın Almanya 'nın sabotaj saldırılarına karşı "savunmasızlığını" gündeme getirdiğini ifade eden BBC, elektrik kesintisinden etkilenen yapılar arasında okul, hastane ve bakımevi gibi önemli kurumların olduğunu vurguladı.

İngiliz kamu yayıncısı BBC , soğuk kış günlerinde Berlin 'de yaşanan elektrik kesintisinin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından "tarihin en uzun kesintisi" olduğunu belirterek 5 günlük kesintinin ardından evlere elektrik verilebildiğini ifade etti.

"AVRUPA'NIN EN BÜYÜK EKONOMİSİNİN ALTYAPISI NASIL BU KADAR SAVUNMASIZ OLABİLİR?"

The Guardian gazetesi ise Berlin'i günlerdir elektriksiz bırakan saldırı sonrası, vatandaşların "Bu nasıl olabilir?" sorusunun cevabını aradığını belirtti.

Almanya'nın 3 önemli soruya cevap veremediğine işaret eden The Guardian, bunların "Asıl sorumlu kim?", "Avrupa'nın en büyük ekonomisinin altyapısı nasıl bu kadar savunmasız olabilir?" ve "Yetkililer böyle bir saldırının tekrar yaşanmasını nasıl önleyebilir?" olduğunu ifade etti.

Çevre ve iklim haberlerine odaklanan Renewables Now da Berlin'deki elektrik kesintisinin ülkedeki kritik altyapı güvenliğine dikkati çektiğini vurguladı.

Almanya'da altyapının korunmasına öncelik verilmesi gerektiği ifade edilen haberde, uzmanların Berlin'deki kesintiyi "son derece ciddi" olarak nitelediğini belirtti.

DONDURUCU SOĞUKTA ELEKTRİKSİZ KALAN VATANDAŞLARA DİKKAT ÇEKİLDİ

İrlanda kamu yayıncısı RTE, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından en uzun elektrik kesintisini yaşayan Berlin'de 100 bin kişinin dondurucu soğuklarda ısınamadığını aktardı.

ABD merkezli yayın kuruluşu CNN ise elektrik kesintisinin sadece haneleri değil, başkentteki ulaşımı ve iletişimi de olumsuz etkilediğini belirtti.

Fransız La Tribune gazetesi de saldırıyı üstlenen aşırı sol Volkan Grubu'nun arkasında kimin olabileceği sorusunu yöneltti.

İspanya'nın CadenaSer radyosu da Almanya'da sıfırın altında seyreden hava sıcaklıklarında on binlerce insanın elektriksiz kaldığına dikkati çekti.

İtalya basını ise soğuk havalara vurgu yaparak Berlin'de 5 günlük kesintinin ardından vatandaşların bugün elektriğe "kavuştuğunu" kaydetti.