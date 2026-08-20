Tarihin kara lekesi İsrail: İnsanlık böyle zulüm görmedi

Terör devleri İsrail, Filistin topraklarında vahşeti yine artırdı.

Gazze'de sahilde oturanları hedef alan saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

Sınır Tanımayan Doktorlar'a göre, Gazze'de ateşkes yapılan 10 Ekim 2025'ten sonra her 80 dakikada bir Filistinli öldürüldü veya yaralandı.

Birleşmiş Milletler, "Gazze, 186 insani yardım çalışanının öldürülmesiyle üst üste üçüncü yılda da en ölümcül ortam olmayı sürdürdü" dedi.

İsrail ordusu 335 kurşunla öldürdüğü 5 yaşındaki Hind Rajab'ı katlettiğini itiraf etti.

Yokluğun sürdüğü Gazze'de anneler açlıktan bebeklerini emziremiyor.

Kuvözdeki bebekler oksijen istasyonlarının hizmet dışı kalması nedeniyle nefes dahi alamıyor.

Yahudi yerleşimci teröristler, Batı Şeria'da 12 gündür Filistinlilerin evini kuşatıyor.

İŞKENCE YAPTIKLARINA SAYILAR YAZIYORLAR

İSRAİL ordusu ve desteklediği gaspçı İsrailliler işgal altındaki Batı Şeria'da baskın ve saldırılarını her geçen gün artırıyor. Soykırımcı İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde alıkoyduğu bir Filistinliyi alnına yazdığı numarayla işaretledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör