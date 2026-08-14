Tarihin sıfır noktasında yeni keşif heyecanı

Göbeklitepe'nin kuzey kesiminde ilk kez arkeolojik kazı çalışması başlatıldı. İlk yüzey taramaları ve jeomanyetik ölçümler, bölgede büyük boyutlarda kamusal yapılar ile kulübelerin bulunduğuna işaret ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Göbeklitepe'de Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen 2026 yılı kazı, restorasyon ve koruma çalışmalarına ilişkin son bilgileri paylaştı. Bugüne kadar höyüğün güney ve batısında yoğunlaşan kazı alanları koruma çatılarıyla örtülürken bu yıl Göbeklitepe'nin kuzey kesiminde ilk kez kazı çalışmalarına başlandı. Yaklaşık 80'e 70 metre büyüklüğündeki yeni kazı alanında yapılan yüzey taramaları ve jeomanyetik ölçümler ışığında, bölgede büyük boyutlarda kamusal yapılar ile kulübelerin bulunduğu değerlendiriliyor.

Göbeklitepe'deki araştırmaları yeni alanlara taşımaya devam ettiklerini kaydeden Bakan Ersoy, "Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen kazılarda Göbeklitepe'nin 2. evresine, MÖ 8 binli yıllara tarihlenen dörtgen planlı yapılar açığa çıkarıldı. Şimdiye kadar açığa çıkardığımız yapılar, Göbeklitepe'nin bilinmeyenlerine ilişkin yeni veriler sunuyor" bilgisini paylaştı.

Bakan Ersoy, "Göbeklitepe'nin farklı noktalarında kazı, restorasyon ve koruma çalışmalarını eşzamanlı yürüterek bu eşsiz mirası bütüncül bir yaklaşımla geleceğe taşıyoruz" dedi.