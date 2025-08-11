Tartışmalı sularda gergin anlar: Çin sahil güvenlik gemisi kullanılamaz hale geldi

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre, Çin Sahil Güvenliğine ait 3104 gemisi, ani bir manevra sonucu Çin Ordusu'na ait 164 numaralı gemiyle çarpıştı. Çarpışmanın ardından Çin Sahil Güvenliğine ait 3104 gemisinin ciddi hasar aldığı bildirildi.

Öte yandan Filipinler Sahil Güvenliği, Çin'e ait gemilerin, Filipinler Sahil Güvenlik gemisini engellemek için ani ve tehlikeli manevralar yaptığını ve bu yüzden kazanın meydana geldiğini iddia etti.

Filipinler Sahil Güvenliği, çarpışma sonucu hasar gören Çin Sahil Güvenliği gemisine tıbbi yardım ve kurtarma desteği teklif ettiğini açıkladı.