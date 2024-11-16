Siyonist İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde yaptığı soykırımı Lübnan'a taşıdıktan sonra Hizbullah'ın saldırıları sonucu askeri açıdan daha da sıkışmaya başladı. Bir yandan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan diğer yandan da Hizbullah'tan ağır darbe alan siyonist rejimin ordusu, ciddi bir personel sıkıntısı yaşıyor. İsrail, savaştıracak asker bulmak için Afrikalı mültecilere daimi oturma izni verirken Hindistanlı işçileri de para karşılığı cepheye göndermek için her tür propaganda yöntemine başvuruyor. Hatta bazı kaynaklara göre Ukrayna'daki paralı askerleri Gazze ve Lübnan cephesine sürmek için çok yönlü çalışmalar içinde olduğu da kaydediliyor. Çünkü İsrail'in Filistin ve Lübnan'dan sonra Ürdün ve Suriye'ye de saldırması halinde ihtiyaç duyacağı asker sayısı daha da artacak. İsrail basınından Haaretz gazetesinin de vurguladığı üzere İsrail ordusu asker ihtiyacını karşılamak için Afrika'dan iltica başvurusu yapan sığınmacıları daimi oturma izni karşılığında taşeron katiller olarak Gazze cephesine sürüyor. Gazetenin haberine göre, İsrail'deki 30 bin Afrikalı sığınmacı için özel ofisler kuran savunma bakanlığı daimi oturma izni yanında çok cazip maddi teklifler de sunuyor.Dünyanın farklı ülkelerindeki çifte pasaportlu İsrail vatandaşı Yahudileri Gazze'deki katliamlarda kullanan İsrail ordusu yine de istediği personel sayısına ulaşamıyor. Bu nedenle Afrikalı sığınmacıların yanında İsrail'deki Hint inşaat işçileri de para karşılığı cepheye sürülüyor. Örneğin India Today gazetesinin 20 Ekim 2023 tarihli bir raporuna göre, en az 400 Hint'in İsrail ordusuyla birlikte cephede savaştığı ancak net rakamın bilinmediği kaydedildi. Öte yandan, İsrail'in kuruluşundan bu yana zorunlu askerlik hizmetinden muaf tutulan Ultra-Ortodoks Yahudilere (Haredi) zorunlu askerlik uygulaması getirildi. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, önceki gün yaptığı açıklamada ordunun 7 bin Ultra- Ortodoks Yahudi'yi askere çağırma kararını onayladı. Haredileri askerlik görevine çağıran emirlerin İsrail ordusunca bugünden itibaren kademeli olarak gönderileceği kaydedildi.