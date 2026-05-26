Tasnim: "İran, dondurulmuş 24 milyar dolarlık varlığının serbest bırakılmasını istiyor"

İran ile ABD arasında kapsamlı bir anlaşmaya varılması amacıyla arabulucular üzerinden mesaj alışverişi sürüyor.

"24 MİLYAR DOLARLIK VARLIĞIMIZ SERBEST BIRAKILMALI"

İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansının İran müzakere ekibine yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Tahran yönetimi, ABD ile muhtemel bir anlaşma kapsamında İran'ın dondurulmuş 24 milyar dolarlık varlığının serbest bırakılmasını talep ediyor. Kaynak, anlaşma imzalandığında söz konusu miktarın yarısının (12 milyar dolar) serbest bırakılmasının, kalan kısmın ise 60 gün içinde ödenmesinin istendiğini belirtti.

İran'ın baş müzakerecisi Muhammed Bakır Galibaf'ın bu isteğin gerçekleşmesine yönelik bir mekanizma üzerinde anlaşmaya varmak için Katar'da olduğu aktarıldı.

İRAN HEYETİ KATAR'DA

İran heyeti, dün Katar'ın başkenti Doha'ya gelmişti. Heyette Galibaf'ın yanı sıra İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve İran Merkez Bankası Başkanı Abdolnaser Hemmati de bulunuyor.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör