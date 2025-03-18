Tatar: BM, Kıbrıs özel temsilcisi atayacak

Kıbrıs konusunu görüşmek üzere Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde dün Cenevre'de 5+1 formatlı gayriresmi bir Kıbrıs toplantısı yapıldı. Toplantıda Ankara'yı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC'yi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yunanistan'ı Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis, GKRY'yi Nikos Hristodulides'in temsil ederken, İngiltere'den Devlet Bakanı Stephen Doughty katıldı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yemek sonrası iki taraf arasındaki işbirliği kültürünün geliştirilmesinin şart olduğunu söyledi. Cenevre'ye belli hedeflerle geldiklerini ve asla geri dönüşlerinin olmadığını kaydeden Tatar, "Biz ileriye bakıyoruz. İki tarafın işbirliği noktasında bir takım konular gündeme geldi. Bazı konular seçildi. Bu konular üzerinde BM Genel Sekreteri, bir özel temsilci atayacak ve bunların uygulanması için iki lider bir dizi çalışmalar yapacak. Ondan sonra temmuz sonunda da buna benzer (5+1 formatında) bir toplantı tekrar düzenlenecek" dedi.