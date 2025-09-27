Tatar: Kıbrıs’ta çözüm için yeni bir yaklaşımın zamanı geldi

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta çözüm için yeni bir yaklaşımın zamanının geldiğini söyledi. Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı ikili görüşmenin ardından BM Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a BM'deki konuşması sırasında KKTC'yi destekleme ve Kıbrıs Türk halkına insanlık dışı tecride son verilmesi çağrısı için teşekkür etti. Tatar, elli yılı aşkın süredir federal temelli müzakerelerin hepsinin başarısızlıkla sonuçlandığını vurgulayarak, sahadaki gerçekleri dikkate alan yeni bir yaklaşımın zamanının geldiğini vurguladı.