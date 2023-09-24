Tatar resti çekti: Yeni ve resmi bir müzakere istiyoruz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rusya'nın resmi haber ajansı TASS'a verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kıbrıs Rum tarafının Avrupa Birliği (AB) üyeliğine kabul edilmesinin AB'nin kuruluş ilkeleriyle çeliştiğini söyleyen Tatar, "Bu şekilde AB sadece taraf olmakla kalmamış, aynı zamanda sorunun bir parçası haline gelmiştir. Dolayısıyla AB, Kıbrıs sorununda dürüst bir aracı ya da tarafsız bir aktör olamaz" dedi."Kıbrıs hem bizim hem de anavatanımız Türkiye için milli bir meseledir" diyen Tatar, "Kıbrıs meselesi asla bir pazarlığın parçası olmayacak ve doğal haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz" yorumunda bulundu. "Biz müzakerelerin yeniden başlamasından bahsetmiyoruz. Her iki tarafın egemen eşitliğine ve eşit uluslararası statüsüne dayalı yeni ve resmi bir müzakere sürecinden bahsediyoruz" diyen Tatar, "Kıbrıs Rum tarafı tarafından gasp edilen doğal haklarımızın yeniden teyit edilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.Pile-Yiğitler Yol Projesi'ne yönelik BM Barış Gücü müdahalesi ve bu gerginliğin iki toplum arasındaki müzakerelerin yeniden başlamasına etki edip etmeyeceği sorulan Tatar, "Pile-Yiğitler Yolu projesi tamamen insani nedenler ve ihtiyaçlar temelinde geliştirilmiştir. Ancak bu gerçeklere rağmen yol projesi BM Barış Gücü askerleri tarafından engellenmiştir. Sonuç olarak, karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüm üzerinde çalışıyoruz ve yakın zamanda bu sorunu çözeceğimizi umuyorum" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 78. BM Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği konuşmayı hatırlatan Tatar, " Sayın Erdoğan, Genel Kurul'un 77. oturumunda yaptığı tarihi konuşmada uluslararası topluma KKTC'yi resmen tanıma ve insanlık dışı izolasyonlara son verme çağrısında bulunmuştur. Bu dönüm noktası niteliğindeki gelişmeler, devletimin geleceğine ve bölgedeki istikrara olumlu katkıda bulunacaktır" dedi.