Tatar: Tel Aviv ve Atina ülkenin başında olmamı istemiyor

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu pazar yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Seçimin çok önemli olduğunu kaydeden Tatar, "Çünkü karşımızda bir blok var. Yıllardır Türkiye ve bize karşı aşırı şekilde muhalefet yapan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile kendilerini özdeşleştiren bir bloktan bahsediyorum" diye konuştu. Tatar, Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözümün egemen, eşit ve uluslararası statüsü teyit edilmiş 2 devletin varlığından geçtiğini belirterek, "Tel Aviv ve Atina, beni ülkenin başında görmek istemiyor" dedi. Tatar ayrıca, "Her türlü bekamız Türkiye'nin buradaki varlığına bağlıdır" ifadelerine yer verdi.

GİRNE'DE ÇİĞKÖFTEYLE KARDEŞLİK SOFRASI

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinde bu yıl ikincisi düzenlenen Çiğköfte Kültür Festivali, güçlü kardeşlik mesajlarına sahne oldu. Adıyaman Dernekler Federasyonu ile KKTC Tüm Adıyamanlılar Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği etkinliğe KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda önemli isim katıldı.