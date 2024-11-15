Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin 41'inci yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa'da düzenlenen törende konuştu. ''Tüm Anadolu'ya, Türkiye'ye selam olsun" diyen Tatar, Kıbrıs'ta kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşma için egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüde 2 devletin kendileri için vazgeçilmez şart olduğunu yineledi. Rumların Ada'daki güzellikleri ve yönetimi Türkler ile paylaşmak istemediğini vurgulayan Tatar, Kıbrıs'ta bugüne kadar yapılan görüşmelerden bir sonuç alınamadığını ve "federasyon" temelli görüşme defterinin kapandığını belirtti. Tatar, "Yolumuz, Türkiye ile birlikte geleceğin yoludur. Bu topraklarda verdiğimiz mücadelede tek istediğimiz Doğu Akdeniz'de bağımsız bir devlet olarak barış, huzur ve güvenlik içerisinde yaşamımızı sürdürmektir. Biz sadece kendi hakkımızın arayışı içerisindeyiz" dedi.