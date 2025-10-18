Tatar’dan adada iki devletli çözüm uyarısı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'de yarın yapılacak cumhurbaşkanı seçimini "varoluş seçimi" olarak nitelendirerek, bu seçimin iki devletli siyaset ile federasyon çözüm modeli arasında bir referandum niteliğinde olduğunu söyledi. Anadolu Ajansı'na konuşan Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman'ın federasyonu savunduğunu belirtti. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, son 5 sene içinde iki devletli çözüm siyasetini dünyanın gündemine getirmeye başardığını vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle bu politikanın uluslararası toplum tarafından idrak edildiğini dile getirdi. Tatar, KKTC'nin, Türk Devletleri Teşkilatı'nda (TDT) gözlemci olarak kabul edilmesinin yine kendi döneminin başarıları arasında yer aldığını aktardı.