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Giriş Tarihi: 11.2.2022 16:00 Son Güncelleme: 11.2.2022 16:10

Tatbikat gerçeğe döndü:Donmuş gölün altında kaldılar! Facia böyle önlendi

DHA
Tatbikat gerçeğe döndü:Donmuş gölün altında kaldılar! Facia böyle önlendi

ABD’nin Missouri eyaletinde facia tesadüfen önlendi. Donmuş gölde tatbikat yapan itfaiyeciler iki gencin göle düştüğünü tespit etti. Buzun üzerinde koşan gençlerin 15 saniyede suya düştüğünü gören itfaiyeciler harekete geçerek faciayı önledi...

ABD'de itfaiyecilerin yaptığı tatbikat gerçeğe döndü. Donmuş buzun üzerinde koşan gençler bir anda buzlu suya düştü. Buzun kırılıp gençlerin düştüğünü gören itfaiye ekipleri gençleri böyle kurtardı...

DONMAKTAN KURTARDILAR

ABD'nin Missouri eyaletinde donmuş gölde kurtarma eğitimi yapan itfaiyeciler, iki gencin donmuş göle düştüklerini tespit ederek gençleri donmaktan kurtardı. O anlar itfaiyenin drone kamerasına yansıdı.

15 SANİYEDE KAYBOLDULAR

Eyaletin Maryland Heights kenti itfaiyecileri ve acil durum sağlık ekipleri, donmuş göl üzerinde kurtarma eğitimi yaparken 2 gencin buz üzerinde koştuklarını tespit etti. Ekipler, 15 saniye gibi bir sürede gölün üzerindeki buzun kırılıp gençlerin buzlu suya düştüklerini görünce hemen harekete geçti. Drone ile havadan da destek alan kurtarma ekipleri, gençleri buzlu sudan çıkartarak hastaneye kaldırdı.

Yaşları 15 ila 17 olan iki gencin çok şanslı olduğunu belirten yetkililer, ekiplerin göl üzerinde eğitim sebebiyle bulunmasından dolayı hızlıca kurtarma operasyonu yapabildiklerini belirtti.

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Tatbikat gerçeğe döndü:Donmuş gölün altında kaldılar! Facia böyle önlendi
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