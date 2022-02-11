Tatbikat gerçeğe döndü:Donmuş gölün altında kaldılar! Facia böyle önlendi

ABD'de itfaiyecilerin yaptığı tatbikat gerçeğe döndü. Donmuş buzun üzerinde koşan gençler bir anda buzlu suya düştü. Buzun kırılıp gençlerin düştüğünü gören itfaiye ekipleri gençleri böyle kurtardı...
DONMAKTAN KURTARDILAR
ABD'nin Missouri eyaletinde donmuş gölde kurtarma eğitimi yapan itfaiyeciler, iki gencin donmuş göle düştüklerini tespit ederek gençleri donmaktan kurtardı. O anlar itfaiyenin drone kamerasına yansıdı.
15 SANİYEDE KAYBOLDULAR
Eyaletin Maryland Heights kenti itfaiyecileri ve acil durum sağlık ekipleri, donmuş göl üzerinde kurtarma eğitimi yaparken 2 gencin buz üzerinde koştuklarını tespit etti. Ekipler, 15 saniye gibi bir sürede gölün üzerindeki buzun kırılıp gençlerin buzlu suya düştüklerini görünce hemen harekete geçti. Drone ile havadan da destek alan kurtarma ekipleri, gençleri buzlu sudan çıkartarak hastaneye kaldırdı.