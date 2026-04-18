Tavize karşılık Hürmüz jesti

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşı sona erdirecek bir anlaşmanın 'çok yakın' olduğunu bir kez daha dile getirerek görüşmelerin bu hafta sonu Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Tahran'la yeniden başlayabileceğinin altını bir kez daha çizdi. Trump'ın İran'daki savaşı sona erdirmedeki kararlılığına vurgu yapan Amerikan medyası, Başkan'ın İran'dan çıkış için yeni tavizler vermeye hazır olabileceği iddiasında bulundu. Politico'nun üst düzey bir Körfez yetkilisine dayandırdığı haberde, Washington yönetiminin ne olursa olsun müzakereleri sonuçlandırmak istediği öne sürüldü. ABD ve İran arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 11 Nisan'da yapılan müzakere görüşmelerinin ikinci turu beklenirken İran tarafı, dünyanın merakla beklediği haberi duyurdu. Lübnan ve İsrail arasında 10 günlük ateşkese varılmasının ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, 1.5 aydır kapalı olan Hürmüz Boğazı'nın yeniden açıldığını duyurdu. Erakçi'nin açıklamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan yanıt geldi.

İSRAİL'E SERT LÜBNAN İHTARI

Tump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "İran az önce Boğaz'ın tamamen açık ve geçişe hazır olduğunu duyurdu. Teşekkür ederiz" ifadesini kullandı. Trump daha sonra yaptığı bir paylaşımda da İsrail'i hedef alarak "ABD Lübnan ile çalışacak ve Hizbullah durumunu uygun bir şekilde ele alacaktır. İsrail artık Lübnan'ı bombalamayacaktır. Bunu yapmaları ABD tarafından yasaklanmıştır. Yeter artık!" diye yazdı. Abbas Erakçi da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Lübnan'da varılan ateşkes doğrultusunda, İran tarafından daha önce duyurulan koordineli rota üzerinden, ateşkesin kalan süresi boyunca tüm ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine tamamen izin verilmiştir" ifadelerini kullanmıştı.



PİYASALARDA HÜRMÜZ FIRTINASI

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tüm ticari gemilere açacağına yönelik açıklamaları, arz endişelerini azaltarak Avrupa doğalgaz fiyatlarında sert düşüşe yol açtı. Avrupa'da doğalgaz fiyatları 8,7 düşüşle 38,74 euroya gerilerken altın ise değer kazandı. Brent petrolün varil fiyatı da açıklamaların ardından yüzde 10,65 düşüşle 88,80 dolar oldu.

'GELECEK GÖRÜŞMEDE İMZA TÖRENİ BEKLİYORUZ'

Pakistanlı kaynaklar, ABD ve İran arasındaki barışın çok yakın olduğunu söylüyor. İslamabad'a göre ABD ve İran arasında bir sonraki buluşma barış anlaşması imza töreninde olacak. Reuters'a konuşan yetkililer, küresel ekonomiyi sarsan savaşı bitirecek kapsamlı nihai anlaşmanın 60 gün içinde tamamlanması hedefleniyor.



AMERİKAN ASKERLERİ AÇ KALDI

Hürmüz Boğazı'nda konuşlu 15 ABD savaş gemisinde ikmal hatlarının kesilmesiyle açlık krizi baş gösterdi. Bir yıldır bölgede bulunan personelin gıda ve hijyen stokları tükenirken, ailelerin gönderdiği paketlerin de geri çevrilmesiyle orduda moral çöküşü yaşanıyor.