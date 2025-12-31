Tayland 18 Kamboçyalı esiri iade etti

Tayland Dışişleri Bakanlığı, temmuz ayından itibaren alıkoyduğu 18 Kamboçyalı askeri iade ettiğini açıkladı. İadenin iyi niyet ve güven artırıcı bir jest olduğu vurgulanan açıklamada, "Tayland, Kamboçya'nın iki ülke arasında sürdürülebilir barışı teşvik etmek için somut adımlar atarak bu iyi niyete karşılık vermesini umuyor" ifadelerine yer verildi.

Kamboçya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Maly Socheata da Tayland'ın 155 gündür alıkoyduğu 18 Kamboçyalı askerin serbest bırakıldığını doğrulayarak, "Kamboçya, bu serbest bırakılmanın karşılıklı güven ve itimadın tesisine önemli katkı sağlayacağını umut ediyor. Bunun, yakın gelecekte her iki ülke ve halklarının yararına barış, istikrar ve ilişkilerin tam normalleşmesine elverişli bir ortam yaratacağına inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

Esir tutulan askerlerin, Prum-Ban Pak Kard Daimi Sınır Kapısı'ndan Kamboçya'ya teslim edildiği bildirildi.