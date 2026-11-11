Tayland açıklarında facia: Petrol tankeri ters döndü! 6 kayıp
Tayland’da Chon Buri açıklarında seyreden “Venus 14” isimli yakıt ikmal gemisi alabora oldu. Gemide bulunan 6 mürettebattan haber alınamazken, bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Olası çevre felaketine karşı petrol sızıntısı önlemleri de devreye alındı.
Bangkok Post'un Tayland Kraliyet Donanması açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Chon Buri bölgesi açıklarında "Venus 14" isimli petrol tankeri alabora oldu.
Yakıt ikmal gemisindeki 6 kişilik mürettebatın kaybolmasının ardından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Yetkililer, ayrıca petrol sızıntısı riskine karşı tedbir aldı.
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