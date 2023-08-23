Tayland eski Başbakanı hapse atıldı: İlk geceden hastaneye kaldırıldı

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Ceza İnfaz Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Sitthi Sutivong, Taksin'in göğüs ağrısı ve yüksek tansiyon şikayetiyle Ceza İnfaz Kurumuna bağlı hastanede muayene dildiğini ancak burada yeterli ekipman ve uzman bulunmadığı gerekçesiyle Polis Genel Hastanesine sevk edildiğini duyurdu. Polis Genel Hastanesinden yapılan açıklamada, hapisteki ilk gecesinde hastaneye kaldırılan Taksin'in hastalıklarının, acil tedavi gerektirdiği belirtildi.

Tayland'da Taksin Şinavatra tarafından 2007'de kurulan ve son genel seçimleri ikinci sırada tamamlayan Pheu Thai Partisi'nin desteklediği emlak kralı Srettha Thavisin, dün başbakanlığa getirilmiş, böylece ülkede uzun süredir devam eden siyasi belirsizlik son bulmuştu.

8 YILLIK HAPİS CEZASI

Eski Başbakan Şinavatra, yolsuzluk ve Kral'a saygısızlıkla suçlanarak 2006'da askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmış, hapis yatmamak için 2008'de ülkeyi terk edip sürgün hayatı yaşamaya başlamıştı.