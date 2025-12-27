Tayland ile Kamboçya arasında ateşkes: Sınır hattında silahlar sustu

Bildiride, tarafların mevcut askeri konuşlandırmalarını yeni bir hareketlilik olmaksızın muhafaza etmeyi kabul ettiği belirtildi. Çatışmalar nedeniyle zarar gören sınır bölgelerinde yaşayan sivillerin ise en kısa sürede evlerine dönmesine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Kamboçya basınında yer alan haberlere göre, Tayland Savunma Bakanı Natthaphon Narkphanit ile Kamboçya Savunma Bakanı Tea Seiha, Genel Sınır Komitesi (GBC) toplantısı kapsamında bir araya geldi. Görüşme sonunda imzalanan "Ortak Bildiri" ile iki ülke arasında derhal ateşkes ilan edildi.

ESİR ASKERLER İADE EDİLECEK

Anlaşma kapsamında, ateşkesin 72 saat boyunca sürdürülmesinin ardından 18 Kamboçyalı askerin ülkelerine iade edileceği bildirildi.

Tarafların, sınır hattındaki sorunların kalıcı çözüme kavuşturulması amacıyla en kısa sürede Ortak Sınır Komisyonu'na başvuracağı ve mevcut anlaşmalar çerçevesinde sınır çalışmalarına yeniden başlayacağı kaydedildi.

İki ülke arasında süren sınır gerilimini sona erdirmeyi amaçlayan 22 Aralık'taki Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) toplantısında ateşkese varamayan taraflar, 24 Aralık'ta yeniden askeri görüşmelere başlamıştı.

TAYLAND-KAMBOÇYA ÇATIŞMASI

Güneydoğu Asya'da aralarında 817 kilometrelik sınır hattı bulunan Tayland ile Kamboçya, iki ülkenin sınırlarının 19. yüzyıl sonunda Kamboçya'daki Fransız işgali sırasında belirlendiği zamanlara dayanan anlaşmazlık yaşıyor.

İlk çatışmalar, Kamboçya'nın tartışmalı bölgede bulunan 11. yüzyıldan kalma bir tapınağı UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak tescil ettirmeye çalıştığı 2008'de çıkmıştı.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin orduları sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık 2 ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda, iki ülkeden 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Temmuzda çıkan sınır çatışmalarını çözmek amacıyla 26 Ekim'de ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı törende "barış anlaşmasına" imza atılmıştı.

Bu yıl ekimde ilan edilen ateşkese rağmen iki ülke arasında 7 Aralık'ta yeniden çatışmalar başlamış, çatışmalar nedeniyle iki taraftan 900 bini aşkın kişi yerlerinden edilmişti.

Trump, 12 Aralık'ta Tayland ve Kamboçya liderleriyle yaptığı görüşmeler sonucunda tarafların ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Trump'ın ateşkes ilanının ardından "Topraklarımıza ve halkımıza yönelik bir zarar ve tehdit olmadığını hissedene kadar Tayland, askeri eylemlerini sürdürecektir." ifadesini kullanmıştı.