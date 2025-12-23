Tayland ile Kamboçya ateşkese varamadı

Tayland ile Kamboçya arasında yaklaşık iki hafta önce yeniden patlak veren çatışmalar ateşkes çağrılarına rağmen sürüyor. Tayland ile Kamboçya arasında süren sınır gerilimini sona erdirmeyi amaçlayan Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) toplantısının ardından taraflar ateşkes konusunda anlaşmaya varamadı. Tarafların, 24 Aralık'ta yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. Bu yıl ekimde ilan edilen ateşkese rağmen iki ülke arasında 7 Aralık'ta yeniden başlayan çatışmalarda taraflar birbirini sorumlu tutarken her iki ülkeden yüz binlerce kişi, sınır bölgesinden tahliye edilmişti. Her iki taraftan da onlarca kişi yaşamını yitirdi.