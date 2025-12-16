Tayland-Kamboçya çatışması sivil alanlara yaklaştı

Tayland ile Kamboçya sınırında 8 Aralık'ta yeniden patlak veren çatışmalar sürüyor. Kamboçya, sınır çatışmalarında, 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 74 kişinin yaralandığını bildirdi. Kamboçya yönetimi, Tayland savaş uçaklarının ülke içlerine yönelik hava saldırıları düzenlediğini ve saldırıların yerinden edilmiş sivillerin bulunduğu alanlara yaklaştığını bildirdi. Çatışmalar, yüz binlerce sivilin yerinden olmasına neden oldu. Aralarında 817 kilometrelik sınır hattı bulunan iki ülke uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.