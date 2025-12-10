Tayland-Kamboçya hattında çatışma yayılıyor: 10 ölü

Tayland ve Kamboçya arasında ateşkese rağmen önceki gün patlak veren çatışmalar sürerken bilanço da ağırlaşıyor. İki tarafın birbirini suçladığı çatışmalar, sınır hattı boyunca yayıldı. Kamboçya basınına göre, Tayland ordusu, Oddar Meanchey eyaletinin Samraong kentine F-16 savaş uçaklarıyla saldırdı. Tayland basınında yer alan haberlere göre ise Kamboçya, Tayland sınırındaki dört bölgeye BM-21 roketlerini ateşledi. Karşılıklı saldırılarda 10 sivil öldü.