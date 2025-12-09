Tayland-Kamboçya savaşı: 5 ölü

Tayland ile Kamboçya arasında, ateşkes anlaşmasına rağmen yaşanan sınır gerilimi nedeniyle çatışmalar yeniden başladı. Taylandlı yetkililer, Kamboçya'dan Chong An Ma bölgesinde "askeri ve sivil hedeflere" ateş açıldığını ve ordunun buna hava saldırılarıyla karşılık verdiğini kaydetti. Çatışmada 1 Taylandlı askerin hayatını kaybettiği, 8 askerin yaralandığı ifade edildi. Kamboçyalı yetkililer ise 4 Kamboçyalı sivilin hayatını kaybettiğini, 9'unun ise yaralandığını belirtti. Sınır bölgelerinde on binlerce sivil tahliye edildi. Güneydoğu Asya'da 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.