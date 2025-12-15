Tayland-Kamboçya sınırında gerilim büyüyor

Tayland ve Kamboçya arasında 8 Aralık'ta yeniden patlak veren sınır çatışmaları şiddetlenerek devam ederken bilanço da ağırlaşıyor. Tayland Savunma Bakanlığı, ateşkes girişimlerine rağmen Kamboçya'nın sınır hattında saldırılarını yeniden başlattığını kaydetti. Tayland ordusunun saldırılara karşılık verdiği ifade edilen açıklamada, sınır bölgelerinde uygulanan sokağa çıkma yasaklarının genişletildiği belirtildi. Bir yerleşim yerine düzenlenen saldırının ardından çıkan çatışmalarda 63 yaşında bir sivilin hayatını kaybettiği duyuruldu. Şimdiye kadar her iki ülkeden yüz binlerce kişi sınırdan tahliye edilirken, 31 kişi hayatını kaybetti.