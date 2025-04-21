Tayland panik halinde: Peş peşe bombalı saldırı gerçekleşti

Tayland'ın güneyinde bombalı saldırı paniği yaşandı. Narathiwat eyaletinde dün yerel saatle 18.45'te gerçekleştirilen ve polis lojmanlarını hedef alan ilk saldırıda, bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 8 polis memuru ile o sırada olay yerinden geçen bir okul servisindeki 2 öğrenci yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevrede bulunan hastanelere sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde saldırının lojmanın önüne bırakılmış bomba yüklü bir araç ile gerçekleştirildiği belirlendi.