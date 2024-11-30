Tayland sele teslim oldu: 9 ölü

Tayland'ın güneyinde son günlerde etkili olan muson yağışlarının yol açtığı selde bilanço artıyor. Tayland Afet Önleme Merkezi (DPPD) tarafından yapılan açıklamada, "8 eyalette meydana gelen sel felaketi 553 bin 921 haneyi etkiledi ve 9 kişinin ölümüne yol açtı" ifadeleri kullanıldı.

13 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı, okullarda ve tapınaklarda geçici barınma merkezleri kurulduğu belirtildi. Tayland Meteoroloji Dairesi, ülkenin güneyindeki bazı bölgelerde daha yoğun yağış beklendiğini aktarırken, ani sel uyarısında bulundu.