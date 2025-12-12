Tayland ve Kamboçya krizinde kayıplar artıyor

Tayland, ateşkese rağmen Kamboçya ile sınır hattında yeniden alevlenen çatışmalarda 3 sivil ve 9 askerinin, Kamboçya ise 9 sivilinin öldüğünü bildirdi. Tayland ordusunun açıklamasına göre, Kamboçya, önceki gece Tayland mevzilerine topçu ve havan atışlarıyla saldırı düzenledi. Tayland ordusu, yaşanan çatışmalarda 9 askerin öldüğünü, yaralanan askerlerin sayısının 120'yi aştığını ve bölgede bulunan 3 sivilin, tahliye edilmeye çalışıldıkları sırada yaşamını yitirdiğini duyurdu. Kamboçya Enformasyon Bakanı Neth Pheaktra, sınır çatışmaları nedeniyle 9 sivilin hayatını kaybettiğini, 46 kişinin yaralandığını açıkladı. Tayland ve Kamboçya, ateşkese rağmen bir süredir artan sınır gerilimi sürerken çatışmaların yeniden başlamasından birbirini sorumlu tutmuştu.