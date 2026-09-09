Tayland'da anaokuluna silahlı saldırı! 1 öğretmen öldü
Tayland'ın doğusundaki anaokulunda düzenlenen silahlı saldırıda bir öğretmen yaşamını yitirdi. Öldürülen öğretmenin eşi olduğu değerlendirilen saldırgan olay yerinden kaçtı.
Tayland'ın Chonburi kenti yönetiminden yapılan açıklamaya göre, kente bağlı Nongplalai Belediyesi Anaokulunda sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.
44 ÖĞRENCİ VE 3 ÖĞRETMEN OLAY YERİNDEN TAHLİYE EDİLDİ
Saldırıda anaokulunda görev yapan bir öğretmen yaşamını yitirirken, 44 öğrenci ve 3 öğretmen güvenli şekilde olay yerinden tahliye edildi.
Öldürülen öğretmenin eşi olduğu değerlendirilen saldırgan olay yerinden kaçtı.
Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
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