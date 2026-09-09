Tayland'da anaokuluna silahlı saldırı! 1 öğretmen öldü

Tayland'ın doğusundaki anaokulunda düzenlenen silahlı saldırıda bir öğretmen yaşamını yitirdi. Öldürülen öğretmenin eşi olduğu değerlendirilen saldırgan olay yerinden kaçtı.

Tayland’da anaokuluna silahlı saldırı! 1 öğretmen öldü
AA
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Tayland'ın Chonburi kenti yönetiminden yapılan açıklamaya göre, kente bağlı Nongplalai Belediyesi Anaokulunda sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.

44 ÖĞRENCİ VE 3 ÖĞRETMEN OLAY YERİNDEN TAHLİYE EDİLDİ

Saldırıda anaokulunda görev yapan bir öğretmen yaşamını yitirirken, 44 öğrenci ve 3 öğretmen güvenli şekilde olay yerinden tahliye edildi.

Öldürülen öğretmenin eşi olduğu değerlendirilen saldırgan olay yerinden kaçtı.

Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#TAYLAND #SALDIRI

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