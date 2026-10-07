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  • Tayland'da bilanço ağırlaşıyor: Şiddetli yağışlarda ölenlerin sayısı 60’a yükseldi

Tayland'da bilanço ağırlaşıyor: Şiddetli yağışlarda ölenlerin sayısı 60’a yükseldi

Tayland'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selde yaşamını yitirenlerin sayısının 60’a yükseldiği bildirildi. Öte yandan yaklaşık 1,15 milyon hanenin afetten etkilendiği ifade edildi.

Tayland’da bilanço ağırlaşıyor: Şiddetli yağışlarda ölenlerin sayısı 60’a yükseldi
DHA
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Tayland Afetle Mücadele ve Yönetimi Dairesi (DDPM), bugün yaptığı açıklamada sellerin saat 06.00 itibarıyla başkent Bangkok ile 27 eyalette halen devam ettiğini ve yaklaşık 1,15 milyon hanenin afetten etkilendiğini belirtti.

Ülkede şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 60'a yükseldiği kaydedildi. Tayland Meteoroloji Dairesi de yayımladığı uyarıda, 9-13 Ekim tarihleri arasında ülkenin kuzey, kuzeydoğu, orta, doğu ve güney kesimlerinde şiddetli sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve dolu beklendiğini duyurdu.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#TAYLAND

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