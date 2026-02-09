Tayland’da bina çöktü: 4 işçi hayatını kaybetti

Bangkok Post'un haberine göre, Tayland İtfaiye ve Kurtarma Biriminden yapılan açıklamada Samut Prakan eyaletinin Bang Sao Thong bölgesinde inşaat halindeki binanın yerel saatle 11.45 sularında çöktüğü belirtildi.

Olay yerinden çekilen fotoğraflardan kubbeli binanın çöktüğü anlaşılıyor.

Acil durum yetkilileri, olayda yaralanan 4 işçinin hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.