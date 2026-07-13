Tayland’da eğlence mekanında can pazarı: 27 ölü

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gece saatlerinde bir eğlence mekanında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yerel kaynaklara göre, başkentin Chatuchak bölgesindeki bir barda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında en az 27 kişi hayatını kaybetti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, işletmenin girişinden şiddetli alevlerin ve yoğun dumanların yükseldiği görülürken, vatandaşların panik içinde kaçmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangını yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldığı bildirildi.