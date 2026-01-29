Tayland’da feci havacılık kazası: Orduya ait uçak düştü!
Tayland’da Hava Kuvvetlerine ait küçük uçak ormanlık alana çakıldı. Kazada 2 pilot yaşamını yitirdi.
Bangkok Post'un haberine göre, Tayland Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait Beechcraft AT-6TH tipi küçük uçak, eğitim uçuşu sırasında Chiang Mai kentindeki bir köyün yakınlarında ormanlık alana düştü.
Yetkililer, kazada uçaktaki 2 pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı.
Yerel medyada yer alan haberlerde, bölge sakinlerinin kazanın ardından patlama sesi duyduğunu ve uçağın alev aldığını söylediği aktarıldı.