Tayland’da kontrol noktasına kanlı saldırı: 5 asker öldü
Tayland'ın güneyindeki Narathiwat kentinde bulunan güvenlik kontrol noktasına silahlı ve bombalı saldırı gerçekleştirildi. Olay nedeniyle 5 asker yaşamını yitirdi, 5 sivil de yaralandı.
Tayland merkezli The Nation gazetesinin haberine göre, Narathiwat kentindeki Rangae bölgesinde bulunan polis karakoluna bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi.
Siyah kıyafetler giyen 6 saldırganın silahlarla ateş açıp boru bombaları attığı saldırıda 5 asker olay yerinde yaşamını yitirdi, 5 sivil ise yaralandı.
Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, olay yerinden kaçan saldırganların tespiti için operasyon başlatıldı.
Narathiwat'ın Muang bölgesindeki polis karakoluna da dün bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, 1 polis memuru yaralanmıştı.
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