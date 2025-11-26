Tayland’da Miss Universe ortağına gözaltı kararı
Tayland’da Kainat Güzellik Yarışmasını düzenleyen Miss Universe Organizasyonu’nun ortaklarından Jakkaphong Jakrajutatip hakkında, dolandırıcılık davasındaki duruşmaya katılmadığı için mahkemeden gözaltı kararı çıktı.
Bangkok Güney Bölge Mahkemesi, 2023'te dolandırıcılıkla suçlanan ve kefaletle serbest bırakılan Jakkaphong'un duruşmaya hiçbir bildirim yapmadan katılmadığını belirtti.
DAVA 26 ARALIK'A ERTELENDİ
Mahkeme, duruşmayı 26 Aralık'a erteledi ve "kaçma riski taşıdığı" gerekçesiyle Jakkaphong'un gözaltına alınmasına karar verdi.
Jakkaphong ve şirketi JKN Global Group Public Co. Ltd, 2023'te şirket tahvillerini satın alan Raweewat Maschamadol'u dolandırmakla suçlanıyor.
Raweewat, söz konusu işlemde yaklaşık 930 bin dolar zarara uğradığını iddia ediyor.
Mali sıkıntılar yaşayan JKN, 2023'ten itibaren yatırımcılara ödemelerini aksatmış, 2024'te borç yapılandırma sürecine girmişti. Şirketin yaklaşık 93 milyon dolar borcu bulunuyor.
JKN, Miss Universe yarışmasının haklarını 2022'de IMG Worldwide LLC'den satın almış, 2023'te ise hisselerinin yüzde 50'sini Meksikalı iş insanı Raul Rocha Cantu'nun sahibi olduğu Legacy Holding Group USA'ya devretmişti.