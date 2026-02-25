Tayland’da mühimmat deposunda şiddetli patlama: Dikkat çeken ’sabotaj’ şüphesi

Yükselen alevler depoda zaman zaman büyük patlamalara neden oldu. Yangın sonrası depoda ağır hasar oluşurken, güvenlik önlemleri kapsamında bölge sivil trafiğe kapatıldı ve vatandaşlardan olay yerinden uzak durmaları istendi.

"SABOTAJ" İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Tayland Kraliyet Ordusu tarafından yapılan açıklamada, yangının patlayıcıların bulunduğu mühimmat deposunda başladığı ve herhangi bir askeri operasyona bağlı olmadığı vurgulandı.

Olayın kesin nedenine ilişkin net sonucun teknik incelemelerin tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

Tayland Kraliyet Ordusu Sözcüsü Tümgeneral Winthai Suvaree ise yaptığı açıklamada vatandaşlara sakin olmaları çağrısında bulunarak, sabotaj ihtimaline ilişkin değerlendirmelerin sürdüğünü ancak şu aşamada olayın nedenine dair kesinleşmiş bir bulgu bulunmadığını belirtti.

Suvaree, kamuoyundan resmi açıklamaların takip edilmesini istedi.