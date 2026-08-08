Tayland’da okul saldırısı: 9 ölü 33 yaralı
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 14 yaşındaki bir ortaokul öğrencisi, büyükannesi ve büyükbabasını beraber yaşadıkları evde öldürdükten sonra Debsirin Ortaokulu'na saldırı düzenledi. Saldırıda 3 öğretmen ve 3 öğrenciyi öldürdüğü saptanan saldırganın kendi yaşamına son verdiği belirtilirken, son bilgilere göre toplam 9 kişi hayatını kaybetti ve 33 kişi de yaralandı. Yetkililer saldırıya ilişkin "Amacı belli olan planlanmış bir saldırıydı" açıklamasında bulundu. Polis, silahın çocuğun dedesine ait olduğunu belirtirken saldırının amacına ilişkin soruşturma sürüyor.