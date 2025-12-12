Tayland’da parlamento feshedildi: Erken seçim yapılacak

Bu sürede Anutin geçici başbakan olarak görev yapacak ancak yeni bütçe çıkarma yetkisi olmayacak.

Yasalar gereği seçimlerin 45 ila 60 gün içinde yapılması gerekiyor.

Gelecek yılın başında erken seçim yapılması adına Temsilciler Meclisini fesheden Anutin, "Ben iktidarı halka geri vermek istiyorum." dedi.

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, Anutin'e parlamentoyu feshetme yetkisini verdiği ve kararın Kraliyet Gazetesi'nde yayımlandığı bildirildi.

ANUTİN'İN TRUMP İLE GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR

Öte yandan, Tayland basınında yer alan haberlere göre Anutin, düzenlediği basın toplantısında, gün içinde ABD Başkanı Donald Trump ile Kamboçya'yla yaşanan çatışmaları görüşeceğini ifade etti.

Anutin, bu görüşmeye rağmen çatışma konusundaki kararın, Tayland'ın elinde olduğunu vurguladı.

TAYLAND İLE KAMBOÇYA ARASINDAKİ SINIR GERİLİMİ

Güneydoğu Asya'da 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Sınır anlaşmasının ihlaliyle 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülke orduları sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık 2 ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda iki ülkeden 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Tayland ile Kamboçya, 26 Ekim'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 47. ASEAN Zirvesi sırasında "barış anlaşması" imzalamıştı.