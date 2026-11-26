Tayland’da petrol tesisinde korkutan patlama: Yaralılar var
Tayland’ın başkenti Bangkok yakınlarındaki Bangchak petrol tesisinde meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. 4’ü ağır 7 kişinin yaralandığı olayda çevredeki yerleşim yerleri için tahliye çağrısı yapılırken, tesiste üretim geçici olarak durduruldu.
Tayland basınındaki haberlere göre, başkent Bangkok'un güneydoğusundaki Bang Na bölgesinde bulunan Bangchak petrol tesisinde patlama meydana geldi.
Olayda ilk belirlemelere göre 4'ü ağır, 7 kişi yaralandı.
Bang Na Yerel Yönetim Ofisi, yaptığı açıklamada, yakın bölgede yaşayan kişilerden tesis etrafındaki bölgeleri tahliye etmelerini istedi.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bölgede gökyüzüne doğru yoğun siyah dumanların yükseldiği görüldü.
TESİSTEKİ ÜRETİM GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU
Bangkok belediye yetkilileri, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye birimlerinin yaklaşık 1 saat içinde yangını söndürdüğünü açıkladı.
Patlamanın nedeni ve hasarın muhtemel boyutu araştırılıyor.
Petrol tesisinin işletmecisi Bangchak Corp. şirketi, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, tesisteki üretimin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.