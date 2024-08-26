Tayland’da sel 22 can aldı

Tayland'ı etkisi altına alan muson yağmurlarının yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye çıktı. Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Afetle Mücadele ve Yönetimi Dairesinden (DDPM) yapılan açıklamada, yaklaşık 30 bin hanenin ülke genelindeki şiddetli yağışlardan etkilendiği bildirildi. Sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısının 22'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, 19 kişinin yaralandığı, kayıplar için arama çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi. Açıklamada, sel riskinin kuzeydeki Chiang Rai, Nan, Phayao ve Phrae eyaletlerinde devam ettiği uyarısında bulunuldu. Muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afetlere neden oluyor.