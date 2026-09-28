Tayland’da sel felaketi: 8 ölü

Tayland 'da şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Tayland Afet Önleme ve Azaltma Dairesi (DDPM) verilerine göre, ülke genelinde 25 ilde etkili olan şiddetli yağışlardan 545 binden fazla kişi etkilenirken, son 10 günde sel nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti. DDPM tarafından yapılan açıklamada, 50 ilçesi afet bölgesi ilan edilen başkent Bangkok 'ta yaklaşık 52 bin hanenin selden etkilendiği, yaklaşık 5 bin kişinin ise sel nedeniyle barınma merkezlerine tahliye edildiği bildirildi. Başkent Bangkok'ta yarın ve salı günü resmi tatil ilan edildi.

Başbakanın ziyareti sırasında bazı vatandaşlar hükümetin çalışmalarının yetersiz olduğunu belirterek, tepki gösterdi.

Tayland Başbakanı ve İçişleri Bakanı Anutin Charnvirakul, bugün Bangkok'ta selden yoğun etkilenen bazı afet bölgelerini ziyaret etti. Başbakan Anutin yaptığı basın açıklamasında, hükümetin tüm imkanlarıyla selden etkilenen vatandaşlara yardım etmeye çalıştığını, ancak önceliğin hayati tehlikesi bulunanlar olduğunu ifade etti.

Ülke genelinde devam eden şiddetli muson yağışları ve yol açtığı hasar nedeniyle arama kurtarma ve yardım çalışmaları yürüten ordu kuvvetleri, Bangkok'taki çalışmalara da katıldı. Askeri personelin kamyonlar ve askeri botlarla vatandaşların ulaşımına, zor şartlardaki evlere yemek ve su dağıtımına yardımcı olduğu görüldü.

Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt, yağışların durması halinde su tahliye çalışmalarının hızlandırılacağını, ancak yüksek kesimlerden gelen su nedeniyle kentteki bazı bölgelerde suyun tamamen çekilmesinin birkaç gün sürebileceğini söyledi.