Tayland’da sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 23’e yükseldi

Tayland merkezli The Nation gazetesinin haberine göre, 16 Eylül'den bu yana başkent Bangkok dahil 29 bölgede etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle seller meydana geldi.

Tayland Afetle Mücadele ve Yönetimi Dairesi (DDPM), 940 bin 300 hanede yaşayan 2 milyon 602 bin 309 kişinin sellerden etkilendiğini, 23 kişinin ise hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ekipler, selden etkilenen bölgelerde tahliye çalışmalarını hızlandırdı.