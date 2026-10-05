Tayland’da şiddetli yağışlar can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 31’e yükseldi
Tayland'da haftalardır etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Ülkede doğal afetler sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 31’e yükseldi.
Tayland Meteoroloji Kurumundan yapılan açıklamada, başkent Bangkok dahil ülkenin orta, doğu ve güney kesimlerinde bu hafta da etkisini sürdürmesi beklenen şiddetli yağışlar nedeniyle sel riskinin devam ettiği belirtildi.
Tayland Afetle Mücadele ve Yönetimi Dairesinden (DDPM) yapılan açıklamada da sel felaketi sebebiyle milyonlarca kişinin etkilendiği ülkenin 8 bölgesinde hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e yükseldiği kaydedildi.
Yetkililer, şehrin ana kanallarından daha fazla su tahliye edilmesi ve yüksek riskli bölgelere daha fazla su pompası yerleştirilmesine yönelik çalışmalarla ani sel tehlikesine karşı önlemlerin artırıldığını aktardı.
SELLERDEN 3,5 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ ETKİLENDİ
Tayland'ı 16 Eylül'den bu yana etkisi altına alan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde ülke genelinde 3,5 milyondan fazla kişinin etkilendiği bildirilmişti.
Bangkok yönetimi, geçen hafta, sellerin yol açtığı hasarın onarılması amacıyla yaklaşık 122 milyon dolar finansmanın onaylandığını bildirmişti.