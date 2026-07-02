Tayland'da şoke eden kaza! 11 yaşındaki çocuğun kullandığı kamyon 8 kişiyi biçti
Tayland'ın kuzeydoğusundaki Mukdahan bölgesinde 11 yaşındaki çocuğun kullandığı kamyonun, yürüyerek hacca giden Budist keşişlere çarpması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. Yerel polis, çocuğun gözaltında olduğunu, olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.
Mukdahan Valisi Worrayan Boonnarat, 11 yaşındaki çocuğun, hac yolunda olan 35 kişilik Budist keşiş grubuna kamyonla çarptığını belirtti.
5 KİŞİ OLAY YERİNDE, 3 KİŞİ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Boonnarat, keşişlerden 5'inin olay yerinde, 3'ünün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini, 14'ünün ise hastanede tedavisinin sürdüğünü belirtti.
Yerel polis, çocuğun gözaltında olduğunu, olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.
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