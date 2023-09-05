Tayland’da yeni hükümet Kral’ın huzurunda yemin etti

Tayland'da Srettha Thavisin başbakanlığındaki yeni hükümet, Kral Maha Vajiralongkorn'un huzurunda yemin ederek, göreve başladı. Kral Vajiralongkorn'un huzurunda yemin etmelerinin ardından göreve başlayan başbakan ve 33 kabine üyesi, başkent Bangkok'taki hükümet binası önünde kısa bir basın toplantısı düzenledi.

Hükümetinin Tayland halkını temsil etmek ve ülkedeki pek çok sorunu çözmek için elinden geleni yapmaya kararlı olduğunu söyleyen Srettha, "Artık bir araya gelmemizin ve bu kabineye ekonomik, sosyal ya da siyasi tüm konularda çalışmaya başlaması için bir şans vermemizin zamanının geldiğine inanıyorum." dedi.

KRAL KABİNEYİ ONAYLADI

Kral Vajiralongkorn, Srettha'nın sunduğu kabine listesini onaylamış ve karar Kraliyet Resmi Gazetesi'nde yayımlanmıştı. Başbakan Srettha aynı zamanda Maliye Bakanı olarak atanırken Parnpree Bahiddha-Nukara, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olmuş, Anutin Charnvirakul İçişleri Bakanı, Thawee Sodsong Adalet Bakanı olarak atanmıştı.