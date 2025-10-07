Tayland’ı vuran ölümcül sel felaketi: 22 ölü

Başkent Bangkok başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde etkili olan sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Tayland Afet Önleme ve Zarar Azaltma Departmanı, felakette 22 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

370 BİN KİŞİ YARDIM BEKLİYOR

Aşırı yağış ve taşan nehirlerden etkilenen yaklaşık 370 bin kişiye insani yardım ulaştırmak için harekete geçildiği belirtildi. Acil durum ekipleri, bölgelere yiyecek ve temel ihtiyaç malzemeleri dağıtırken, su seviyelerinin yakından takip edildiği bildirildi.

Yetkililer, Bualoi Tayfunu'nun eylül sonundan bu yana Güney Asya'da etkili olduğunu ve Filipinler ile Tayland'da can kayıplarına yol açtığını belirtti.

Haziran-eylül döneminde süren muson yağmurları, her yıl Güney ve Güneydoğu Asya'da büyük çaplı afetlere neden oluyor.