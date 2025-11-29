Tayland’ı vuran sel felaketinde ölü sayısı 162’ye yükseldi

Tayland Afetle Mücadele ve Yönetimi Dairesi'nden (DDPM) yapılan açıklamada, selin 12 noktayı vurduğu ifade edilerek 1,4 milyondan fazla hane ve 3,8 milyonu aşkın kişinin etkilendiği belirtildi.

SELLERDEN ETKİLENENLERE TAZMİNAT ÖDENECEK

Songkhla eyaletinde 126 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 162'ye ulaştı.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, sellerden etkilenenlere önümüzdeki hafta tazminat ödemeye başlayacaklarını ve çeşitli yardım uygulamalarını yürürlüğe koyacaklarını açıkladı.

DDPM, sellerin etkilediği bölgelerde su seviyelerinin azalmaya başladığını bildirirken, Songkhla eyaletinde 26 Kasım'da olağanüstü hal ilan edilmişti. Güney ve Güneydoğu Asya'da haziran-eylül aylarında etkili muson yağmurları, her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara neden oluyor.