Tayvan: Ada çevresinde Çin’e ait 32 hava aracı ve 4 gemi tespit edildi

Tayvan Savunma Bakanlığı, dün akşamdan bu sabaha kadar Ada çevresinde Çin'e ait 32 askeri hava aracı ve 4 savaş gemisinin tespit edildiğini bildirdi. Bakanlık açıklamasında, 32 hava aracından 13'ünün, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" (ADIZ) ilan ettiği sahada uçtuğu belirtildi.Açıklamada, 2 "SU-30", 6 "J-10", 1 "J-16" savaş uçağı, "Y-8 EW" tipi erken uyarı uçağı ile "BZK-005" tipi silahsız, "CH-4" ve "TB-001" tipi silahlı dronların ADIZ'ın kuzeydoğu, güneydoğu ve güneybatısında uçtuğu ve Tayvan Boğazı'ndaki itibari "orta çizginin" gerisine geçtiği kaydedildi.

CH-4 tipi silahlı dronun Ada'yı doğudan yarım ay şeklinde katederek çevrelediği bildirildi.Uçuşlar ve gemi devriyeleri, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, Çin'in en kıdemli diplomatı, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Vang Yi ile Viyana'da yaptığı görüşmenin ertesine denk geldi. Görüşmeye ilişkin Çin tarafından yapılan açıklamada, Vang'ın, Sullivan'a Çin'in Tayvan konusundaki tutumunu yinelediği bildirilmişti.

PELOSİ KRİZİ

Çin, ABD'nin önceki Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ağustos 2022'deki ziyaretinden bu yana, Tayvan çevresindeki uçak ve gemi devriyelerini artırmış, Tayvan Boğazı'nı ayıran itibari orta çizgiyi geçtiği uçuşları düzenli hale getirmişti. Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Pekin, "Tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.