Tayvan Boğazı’nda gerilim tırmanıyor: Çin’den gözdağı uçuşları

Bakanlık, bugün yaptığı açıklamada ise dün akşamdan bu sabah saatlerinde kadar 18 askeri hava aracı ve 4 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü duyurdu. Açıklamada 1 "SU-30", 2 "J-10", 2 "J-11", 4 "J-16" savaş uçakları ile "CH-4" tipi silahlı dronun olduğu 10 askeri hava aracının orta çizgiyi geçtiği belirtildi.

Tayvan lideri Tsai'nin, Orta Amerika ülkeleri Guatemala ve Belize'yi ziyaret edeceği, öncesinde ve sonrasında ABD'nin New York ve Los Angeles şehirlerinde temaslarda bulunacağı 10 günlük yurt dışı gezisi 29 Mart'ta başlamıştı. Tsai, Guatemala'ya yapacağı ziyaret öncesinde ilk durağı New York'a uğrayarak temaslarda bulundu. 1-3 Nisan'da Guatemala'yı, 3-5 Nisan'da Belize'yi ziyaret edecek Tsai, Belize dönüşünde ise Los Angeles'a uğrayacak. Tsai'nin, burada ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile görüşmesi bekleniyor.

Çin Devlet Konseyine bağlı Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü Cu Fınglien, Tsai'nin ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, "Eğer Tayvan lideri Tsai, McCarthy ile buluşursa bu, 'tek Çin' ilkesini ihlal eden bir provokasyon olur. Bu durumda kararlı karşı tedbirler alırız." ifadelerini kullanmıştı.