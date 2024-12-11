Tayvan Çin’i uyardı: Pekin’den askeri hareketlilik hamlesi

Tayvan Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan açıklamada, "Çin Halk Kurtuluş Ordusunun, ilk ada zincirindeki konuşlanmasının, Tayvan Boğazı'nda barışı tehdit ettiği, bölgesel gerilimleri artırdığı ve uluslararası trafiği aksattığı" belirtildi.

Çin'i yöneten Çin Komünist Partisine (ÇKP) askeri tehdidine son vermesi mesajı verilen açıklamada, "Tayvan, tüm demokrasileri Çin'in bölgesel istikrara yönelik tehlikeli eylemlerine karşı çıkmaya çağırıyor." ifadesine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasında, ABD'nin jeostratejik ve askeri değerlendirmelerinde yer alan, Pasifik'te Asya kıta açığındaki Japonya, Tayvan ve Filipinler'in bir kısmını içeren "ilk ada zinciri" ifadesinin kullanılması dikkati çekti.

Tayvan Savunma Bakanlığı da X hesabından yaptığı açıklamada, Çin'in Doğu Çin Denizi, Tayvan Boğazı ve Güney Çin Denizi'ndeki donanma hareketliliğinin halihazırda güvenlik riski ve bölgesel istikrarsızlık yarattığı belirtilerek, Tayvan Silahlı Kuvvetleri'nin Çin'in tatbikat duyurularına aldırmadan durumu izleyeceği ve gereken tepkiyi vereceği kaydedildi.