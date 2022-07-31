Tayvan krizi Çin ve ABD’yi çatışmanın eşiğine getirdi ‘gelirse vururuz’

ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi'nin "Tayvan'ı ziyaret edeceğim" demesinin yol açtığı kriz Çin iler ABD'yi karşı karşıya getirdi. Ukrayna benzeri bir krizin de Pasifik kıyısında çıkmasından endişe eden dünya kamuoyu ve bölge ülkeleri ise ABD ile Çin arasındaki karşılıklı restleşmeleri nefessiz izliyor. Çin, Tayvan'ın karşısındaki Pingtan adaları yakınlarında canlı atış tatbikatına başlarken ABD ise bölgeye uçak germisi gönderdi. Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, ABD Başkanı Joe Biden'a "ateşle oynamayın. Kendinizi yakarsınız" derken Çin ordusu da Weibo hesabında "Savaşa hazırlanıyoruz!" paylaşımında bulundu. Çin medyası ise "Uyarmadı demeyin!" başlıkları atarak ABD yönetimine gözdağı verdi.Çin Savunma Bakanlığı ise bu hafta içinde yaptığı açıklamada, Pelosi'nin ziyaretinin gerçekleşmesi halinde askeri karşılık verebileceği uyarısında bulunmuş ve "Pelosi Tayvan'ı ziyaret ederse, Çin ordusu boş durmayacak." ifadesini kullanmıştı. Dışişleri Bakanlığı da olası ziyaretle ilgili, "Her tür olasılığa hazırlıklıyız. Eğer ABD tarafı ziyarette ısrar ederse, egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü korumak için güçlü ve kararlı tedbirler alacağız." değerlendirmesinde bulunmuştu.Pelosi'nin ziyareti için "İzin vermiyoruz, Tayvan bizim egemenlik alanımız" açıklamasında bulunan Çinli yetkililerden biri de "Gerekirse hem Nancy Pelosi'nin uçağını hem de ona eşlik eden ABD savaş uçaklarını vururuz. Çin savaş uçakları, Peosi'nin uçağının yolunu kesebilir, uyarıda ve müdahalede bulunabilir, inmeye veya dönmeye zorlayabilir" dedi. Çin'in yayın organı Halkın Günlüğü de geçmişte savaşların habercisi olan başlığı attı: "Sonra Uyarmadı Demeyin." Analistler ayrıca ABD'nin 1950-1953'te Kore Savaşı'nda olduğu gibi "Çin'in ani askeri ve siyasi tepkisini yanlış hesapladığı" uyarısında bulundu.ABD Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi'nin Asya-Pasifik turunda bazı ülkeleri ziyaret edeceği, Tayvan'ın da programa dahil edilebileceği iddia ediliyordu. Ancak Pelosi'nin ofisinden Pasifik ülkelerini ziyaretine ilişkin önceki gece yapılan resmi açıklamada Tayvan'ın adı anılmadı. Açıklamada, Pelosi'nin beraberindeki 5 kişilik kongre heyetiyle Singapur, Malezya, Güney Kore ve Japonya'yı ziyaret edeceği bildirildi. 82 yaşındaki Pelosi'nin nisanda Tayvan'a yapmayı planladığı ziyaret, Kovid-19'a yakalandığı gerekçesiyle iptal edilmişti.